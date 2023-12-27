Новак сообщил о росте энергопотребления в России на 4% по итогам года

Потребление электроэнергии в 2023 году выросло на 4%, заявил вице-премьер Александр Новак в среду, 27 декабря.

«В этом году общее потребление электроэнергии выросло на 4%, это тоже говорит о том, что наша экономика растет», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер отметил, что рост потребления электричества очень важен для энергетиков. Одной из основных составляющих и задач, стоящих перед ними, остается надежное и стабильное энергоснабжение потребителей и подключение новых, заключил он.

Как напоминает «Газета.Ru», в январе 2023 года Новак отмечал, что энергопотребление в России выросло на 1,5% в 2022 году по сравнению с годом ранее. А ее производство за тот же период увеличилось на 0,7%.

Ранее, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года вырастет на 3,5%. В октябре президент отметил, что Россия реализует все свои планы развития, ни от чего не отказываясь. Он отметил, что ситуация в российской экономике устойчивая, ожидаемый рост ВВП в 3% по итогам 2023 года является хорошим результатом.