Отношения России и Австрии находятся в низшей точке замерзания, повестка для диалога отсутствует, заявил 27 декабря посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«В каком-то виде у нас, разумеется, сохраняются контакты с австрийскими властями. Носят они, однако, формальный характер», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, выгодоприобретатель от упадка этих двухсторонних отношений находится не в Вене.

«Нынешнее состояние российско-австрийских отношений, казалось бы, не может устраивать ни одну из сторон», — добавил Любинский.

Вместе с тем, дипломат указал на то, что Россия никогда не закрывает двери для диалога и дипломатии.

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит стран Евросоюза. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в блок, а Венгрия заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024–2027 годов, включая €50 млрд на макрофинансовую помощь Киеву.

Позднее, 16 декабря, портал EUobserver со ссылкой на источники сообщил, что правительство Австрии заблокировало очередной пакет антироссийских санкций ЕС. Тогда же агентство Reuters проинформировало, что Австрия всё же приняла решение снять вето с 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Однако ей удалось добиться исключения организации Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка компаний, которые продолжают работу в России и якобы поддерживают страну.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.