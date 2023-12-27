Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому

Страны — члены НАТО порекомендовали Украине не рассчитывать на членство в альянсе. Об этом 26 декабря заявил бывший украинский посол в США Валерий Чалый в интервью телеканалу «Прямой».

«Те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, <...>, США и Германия, они негативные. В плане того, что: «не претендуйте сейчас на приглашение в Вашингтоне (на следующем саммите НАТО. — Ред)». Приблизительно так говорят нашей власти», — сказал Чалый.

Депутат указал, что шансы Украины на членство в альянсе в ближайшее время минимальны. По его мнению, Киеву не стоит ожидать пересмотра США и союзниками своей позиции по отношению к нему.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что идеи о «частичном участии» страны в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем, являются беспочвенными. Он добавил, что и в таком формате Киев в альянс никто не приглашал.

Он также выразил сомнения во включении Украины в альянс в конце ноября. Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на саммите НАТО в 2024 году Украина не получит приглашения в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

Украина 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.