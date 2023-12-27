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Apple обжаловала решение USITC о запрете импорта Apple Watch

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Фото: Global Look Press/Wu Xiaoling
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Компания Apple во вторник, 26 декабря, обжаловала решение о запрете продаж Apple Watch на основании жалобы компании Masimo, занимающейся технологиями медицинского мониторинга. Это произошло, после того как администрация президента Джо Байдена отказалась наложить вето на правительственный трибунал, сообщило Reuters.

Кроме того, Apple подала экстренный запрос в Апелляционный суд США по федеральному округу об отмене запрета продаж. Компания обратилась с просьбой приостановить действие запрета по крайней мере до тех пор, пока таможенная и пограничная служба США не решит, нарушают ли переработанные версии ее часов патенты Masimo. А также приостановить действие запрета, пока суд рассматривает запрос Apple. Таможня должна вынести свое решение 12 января, сообщили в компании.

Masimo обвинила Apple в том, что та переманила к себе сотрудников, украла технологию пульсоксиметрии и внедрила ее в свои Apple Watch.

Распоряжение Комиссии по международной торговле США (USITC) запрещает импорт и продажу часов Apple Watch, в которых используется технология определения уровня кислорода в крови. Apple включила функцию пульсоксиметра в свои умные часы, начиная с модели Series 6 в 2020 году.

Представитель Apple сообщил, что компания обжаловала запрет в Апелляционном суде федерального округа США в Вашингтоне.

«Мы категорически не согласны с решением Комиссии по международной торговле США и вытекающим из него приказом об исключении из торговли товаров и принимаем все меры, чтобы вернуть Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 покупателям в США как можно скорее», — говорится в заявлении Apple.

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26 декабря в магазинах Apple из продажи исчезли некоторые модели умных часов Apple Watch. На официальном сайте компании можно приобрести только модель SE. Часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 недоступны для заказа.

25 декабря сообщалось о последней возможности для компании Apple получить право продолжать торговлю смарт-часами, если Байден вмешается в процесс и отменит решение Комиссии по международной торговле CША.

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