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Захарова заявила о продолжении финансирования Украины со стороны США в 2024 году

Захарова: США продолжат поддерживать Украину в 2024 году любыми способами
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Фото: МИД РФ
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США, в соответствии с собственными многочисленными обещаниями, продолжат финансировать Украину в 2024 году, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они будут делать всё, чтобы украинскую тему весь 2024 год держать на плаву. Получится вытаскивать у своих налогоплательщиков деньги — будут это делать. Не получится — будут стимулировать киевский режим к терактам. И, безусловно, продолжится большое информационно-политическое шоу», — сказала дипломат в беседе с kp.ru 26 декабря.

Захарова пояснила, что в противном случае спонсорам Украины придется признавать провал проекта, а для демократов перед выборами это «смерти подобно», добавила «Газета.Ru».

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21 декабря пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что выделение дополнительных средств Украине может помочь США пополнить собственные запасы оружия. По его словам, Вашингтон намерен продолжать поиски лазеек для пополнения запасов вооружения страны.

20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом РФ в том, что постоянная поддержка Вашингтона имеет решающее значение для Киева. Он заверил, что у США есть четкий план развития Украины без той финансовой поддержки, которую приходится оказывать стране сейчас.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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