Миллер: «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию в России 270,3 млрд рублей

В 2024 году «Газпром» планирует направить на газификацию России 270,3 млрд рублей, что является рекордной суммой, выделенной на эту задачу. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 26 декабря.

«Мы в следующем году планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны. Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 млрд рублей. Это на 33,5 млрд рублей больше, чем в этом году», — сообщил Миллер.

По его словам, к 2030 году запланировано завершить полную газификацию всех регионов страны. По состоянию на 1 января 2024 года уровень технически возможной газификации в РФ составит составит 89% из 100%.

«Количество договоров растет буквально каждый день. Для этих договоров уже обеспечена техническая возможность подведения трубы к границам участка. 875 тыс. домовладений — к ним уже газ до границ участка подведен, из которых для 500 тыс. домовладений газ уже подан», — рассказал он.

Минэнерго 14 декабря сообщило о бессрочном характере программы догазификации, запущенной в 2021 году по поручению президента России. По данным пресс-службы министерства, в 2022 году программа была распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение медучреждений и образовательных объектов.

В тот же день в ходе «Итогов года» глава государства отметил, что 450 тыс. домохозяйств в стране подключены к газовым сетям, 1 млн получили техническую возможность сделать это. Путин отметил, что работа над программой продолжается.