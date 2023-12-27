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Спасатели нашли тело одного из пропавших в Красноярском крае рыбаков

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Спасатели обнаружили тело одного из рыбаков, ранее пропавших в Бирилюсском районе Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по гражданской обороне (ГО), чрезвычайным ситуациям (ЧС) и пожарной безопасности Красноярского края в среду, 27 декабря. Слова представителя пресс-службы цитирует ТАСС.

«Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают поиски двух мужчин, которые на снегоходе провалились под лед и утонули на реке Мендель в Бирилюсском районе. За прошедшие сутки было выполнено 12 водолазных спусков, обследовано 2 тыс. кв. м дна. Найдено тело мужчины 1989 года рождения, передано сотрудникам МВД», — рассказали в ведомстве.

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25 декабря сообщалось, что двое рыбаков провалились под лед во время езды на снегоходе на реке Мендель. В ходе поисковой операции из воды был извлечен снегоход, однако тела мужчин тогда обнаружить не смогли.

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