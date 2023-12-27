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«Известия» показали работу российских бойцов на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие продолжают эффективно уничтожать технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. О том, какую стратегию использует противник и как ВС РФ удается удерживать за собой господствующие высоты, рассказал военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«У противника своя стратегия: он старается малыми группами заходить сюда, выявлять огневые точки, принимая огонь на себя. Наши бойцы отрабатывают и тут же покидают локацию», — поделился он.

Как отмечает корреспондент, покидать огневую позицию можно только в одном случае — когда все цели будут полностью уничтожены. Сразу комфортно становится работать и российской авиации, и пехоте, которая возвращается с очередными трофеями.

«Одно из главных преимуществ — то, что на этом участке фронта наши бойцы не отдали ни одну из господствующих высот. Поэтому, оказываясь в низине, мы прекрасно знаем, что нас прикрывают сверху, ну и, соответственно, не дают вражеским дронам зайти глубже», — подчеркнул Кулага.

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска
Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Ранее, 26 декабря, Минобороны РФ опубликовало кадры, как расчеты FPV-дронов Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил РФ уничтожили личный состав ВСУ в укрытии на артемовском направлении. По информации министерства, украинские войска потеряли до двух отделений пехоты.

До этого, 25 декабря, стало известно, что российский спецназ группировки войск «Юг» захватил несколько опорных пунктов ВСУ на артемовском направлении. После артиллерийского удара по позициям ВСУ разведчики осуществили штурм опорного пункта и взяли одного пленного.

Ранее, 20 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о попытках прорыва ВСУ на артемовском направлении. По его словам, погодные условия сильно усложняют ведение боевых действий. Сильный гололед на открытой местности мешает быстрому передвижению. При этом в окопах, наоборот, всё тает, превращаясь в месиво.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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