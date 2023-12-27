Европейцев обязали оплачивать полный визовый сбор для въезда в Россию

Для желающих посетить Россию европейцев возвращена полная сумма визового сбора, теперь упрощенная форма получения визы работает лишь для нескольких категорий лиц. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) России во вторник, 26 декабря.

Закон, подтверждающий новые нормы, вступил в силу 25 декабря. Теперь жители Евросоюза, Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна обязаны выплатить полную сумму визового сбора при получении визы. При этом за срочность и кратность въезда положены надбавки к исходной сумме.

«Указанный нормативный правовой акт был подготовлен МИД России по поручению Правительства Российской Федерации в качестве ответной меры на резолюцию Совета ЕС о полном приостановлении действия соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза», — сказано в материале.

Уточняется, что для некоторых категорий граждан упрощенная форма получения российской визы всё же сохраняется. Так, льготные условия посещения территории РФ будут у предпринимателей, лиц, участвующих в научной, культурной, спортивной деятельности, школьников, студентов, аспирантов и ряда других лиц.

В сентябре Европейский союз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это решение означает, что отныне для россиян стоимость визы составит €80, будут нужны дополнительные документы, а сам запрос будет рассматриваться дольше.

6 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «Известиям», что смена визового режима Европейского союза с российской стороны является навязанным решением «заокеанских братьев и сестер».

1 сентября глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил несогласие с тем, что в ответ на шаги Евросоюза по изменению визового режима для граждан РФ надо закрываться и отвечать взаимностью.

ЕС вводит ограничения в отношении россиян из-за проводимой специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, которую проводит Россия. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Россия была вынуждена пойти на такой шаг из-за обострившейся в середине февраля ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках.