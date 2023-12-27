Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью
Мир
Посол Палестины исключил переговоры с правительством Нетаньяху
Экономика
Россияне оформили кредитов почти на 35 трлн рублей
Мир
Две фракции рады заявили о нежелании поддержать новый законопроект о мобилизации
Общество
«Газпром» намерен вложить в 2024 году рекордные 270,3 млрд рублей на газификацию РФ
Общество
В ЛНР приостановили комендантский час на время новогодних праздников
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя
Армия
Наводчик Федотов уничтожил три пулеметных расчета противника и помог отбить атаку
Мир
Французский политик обвинил ЕС и НАТО в организации в Сербии нового майдана
Политика
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Мир
В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
Общество
Вильфанд предупредил об аномально холодном окончании года в 11 регионах России
Происшествия
Под Калининградом произошло ДТП с участием восьми автомобилей
Мир
В ДР Конго не менее 22 человек погибли из-за проливных дождей
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –2 градусов 27 декабря
Сюжет:

Костромские десантники сбили у Артемовска квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) костромских десантников несут боевое дежурство по защите от средств воздушной разведки и нападения противника на артемовском направлении в зоне проведения СВО. В один из дней в небе у Артемовска они сбили ударный квадрокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба Яга», сообщили в Минобороны РФ 27 декабря.

На кадрах со сбитого квадрокоптера видно, как он зависает над российскими позициями для сброса мин, но в этот момент сбоку блокируется противодроновым ружьем, а стрелок-зенитчик из пулемета сбивает вражеский дрон. После того как он был сбит, его нашла эвакуационная группа российских десантников, которая оперативно доставила квадрокоптер в расположение наших подразделений.

С помощью специальных противодроновых ружей десантники заглушают сигнал, и дроны противника теряют связь с оператором. Все подразделения ПВО Воздушно-десантных войск (ВДВ) не только оснащены таким вооружением для борьбы с квадрокоптерами — в подразделениях имеются штатные специалисты, профессионально его применяющие.

В связке с операторами противодроновых ружей действуют стрелки-зенитчики, которые в зависимости от обстановки применяют по квадрокоптерам и низколетящим целям не штатный ПЗРК «Верба», а обычный пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ), или «Печенег», и сбивают им воздушные цели, рассказали в Минобороны.

Размер и значение: новая мини-РЛС предупредит об атаках дронов
Вместе с комплексами РЭБ она сможет защитить от беспилотников целые районы на линии боевого соприкосновения

14 декабря корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что в России уровень поддержки военнослужащих в зоне СВО только растет. Подключаются целые предприятия, — например, ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» вместе с производством хлебобулочных изделий наладило выпуск дронов-камикадзе.

10 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о том, как российские военные используют «блуждающие» минометы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из военнослужащих продемонстрировал корреспонденту запуск дрона над Днепром и рассказал об особенностях использования беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023