Костромские десантники сбили у Артемовска квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга»

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) костромских десантников несут боевое дежурство по защите от средств воздушной разведки и нападения противника на артемовском направлении в зоне проведения СВО. В один из дней в небе у Артемовска они сбили ударный квадрокоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба Яга», сообщили в Минобороны РФ 27 декабря.

На кадрах со сбитого квадрокоптера видно, как он зависает над российскими позициями для сброса мин, но в этот момент сбоку блокируется противодроновым ружьем, а стрелок-зенитчик из пулемета сбивает вражеский дрон. После того как он был сбит, его нашла эвакуационная группа российских десантников, которая оперативно доставила квадрокоптер в расположение наших подразделений.

С помощью специальных противодроновых ружей десантники заглушают сигнал, и дроны противника теряют связь с оператором. Все подразделения ПВО Воздушно-десантных войск (ВДВ) не только оснащены таким вооружением для борьбы с квадрокоптерами — в подразделениях имеются штатные специалисты, профессионально его применяющие.

В связке с операторами противодроновых ружей действуют стрелки-зенитчики, которые в зависимости от обстановки применяют по квадрокоптерам и низколетящим целям не штатный ПЗРК «Верба», а обычный пулемет Калашникова модернизированный (ПКМ), или «Печенег», и сбивают им воздушные цели, рассказали в Минобороны.

14 декабря корреспондент «Известий» Леонид Китрарь рассказал, что в России уровень поддержки военнослужащих в зоне СВО только растет. Подключаются целые предприятия, — например, ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» вместе с производством хлебобулочных изделий наладило выпуск дронов-камикадзе.

10 декабря корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал о том, как российские военные используют «блуждающие» минометы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из военнослужащих продемонстрировал корреспонденту запуск дрона над Днепром и рассказал об особенностях использования беспилотников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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