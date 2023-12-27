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В Музее военно-морской славы открыли экспозицию первой АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В кронштадтском Музее военно-морской славы 26 декабря состоялось торжественное открытие экспозиции первой отечественной атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол».

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Также на церемонии открыли памятник академику Анатолию Петровичу Александрову — научному руководителю проекта по разработке проекта К-3 «Ленинский комсомол» или, как его называли моряки, «отцу атомного флота». Благодаря ему в этой сфере СССР догнал и обогнал не только Америку, но и весь мир, в частности в атомном ледокольном флоте.

«Открытие экспозиции К-3 — историческое событие. Это финал большой и трудной работы. Легенда флота совершила 14 походов, прошла более 128 тыс. морских миль, впервые в истории всплыла во льдах Северного полюса. Теперь К-3 продолжит служить Родине в новом качестве — как памятник отечественной науке, инженерной мысли, профессионализму судостроителей и героизму моряков-подводников», — сказала на церемонии руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Создание экспозиции К-3 стало серьезным вызовом. Большая часть внутреннего оснащения была утрачена. Более пяти месяцев заняла реставрация интерьеров и уцелевшего оборудования, замещение и воссоздание утраченных приборов и деталей внутреннего оснащения, адаптация пространства для посещения экскурсионных групп.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что атомная подводная лодка — это сублимация интеллекта великих людей.

Особенное внимание на выставке уделено «человеческим историям» — физическая и мультимедийная экспозиция расскажут о подвигах экипажей К-3. За время боевой службы атомохода 10 членов его экипажа получили звание Героев Советского Союза, 13 стали кавалерами ордена Ленина, 60 были награждены орденами Красной Звезды.

Об устройстве быта подводников на судне, главных вызовах и подвигах экипажей расскажут ранее неизвестные широкой публике фотографии, иллюстрации, письма подводников и исторические документы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Первенец атомного флота: экспозиция подлодки К-3 открылась вместе с памятником Анатолию Александрову

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