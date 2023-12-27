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Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –2 градусов 27 декабря
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Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой снег и до –2 градусов 27 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, небольшой снег, гололедица и до –2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 27 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –2…0 градусов. Ночью ожидается до –6.

В Московской области днем прогнозируют –5…0 градусов, ночью — до –8.

Ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

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Ранее, 25 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на протяжении недели погода в Москве будет меняться: прогнозируются взлеты и падения температуры и давления. Самый холодный день ожидается в четверг, когда температура воздуха понизится до –6 градусов.

24 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последнюю неделю 2023 года в Центральной России в дневное время ожидаются небольшие снегопады и температура около нуля градусов.

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