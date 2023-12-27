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МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида

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МВД России во вторник, 26 декабря, объявило в розыск эмигрировавших в США шпажистов Виолетту и Сергея Бида.

Согласно карточкам базы МВД, они разыскиваются по уголовной статье. Однако по какой именно, не уточняется.

По данным ТАСС, супруги, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США по фехтованию без согласия российской стороны.

Ранее, 2 июля, издание Inside the Games писало, что фехтовальщики Сергей Бида, Константин Лоханов и Олег Кинш получили право на участие в соревнованиях в Финиксе.

Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в командном турнире, а также двукратным призером чемпионатов мира. В 2019-м он занял первое место индивидуального турнира шпажистов этапа Кубка мира по фехтованию в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Его жена Виолетта Бида в 2019 году взяла серебряную медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира. В 2023 году они переехали в Калифорнию, США.

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