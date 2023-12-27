Под Калининградом произошло ДТП с участием восьми автомобилей

В Калининградской области восемь автомобилей попали в ДТП. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 18:10 на 14-м км автодороги Северный обход. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и экстренных служб», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Всего в результате ДТП столкнулись «Ока», Nissan, Renault, Volkswagen, Skoda, Daewoo, а также два автомобиля Hyundai. Правоохранители отметили, что в аварии никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее, 24 декабря, четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов – Волгодонск, еще один получил травмы. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с Kia Cerato.