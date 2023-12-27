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Две фракции рады заявили о нежелании поддержать новый законопроект о мобилизации

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Фото: Соцсети
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Две фракции Верховной рады отказались поддерживать новый законопроект о правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте украинского телеканала «Общественные новости» во вторник, 26 декабря.

Народный депутат от партии «Батькивщина» Михаил Цымбалюк убежден, что текущий законопроект требует существенного пересмотра, поскольку в нынешней форме от попросту неприемлем.

«Как можно сегодня давать полномочия ТЦК (территориальные центры комплектации. — Ред.), которые будут вводить в реестр должников людей, не явившихся по повестке? <…> И одновременно руководитель ТЦК может по своей справке вывести из этого перечня должников. То есть это уже коррупционная составляющая», — высказался он.

Кроме того, он осудил возможность призыва людей, работающих сиделками для инвалидов. По его мнению, нельзя допустить принятие закона, который разрешает оставлять недееспособных больных без помощи, а также призывать в ряды ВСУ инвалидов третьей степени.

Подтверждает слова Цымбалюка и лидер его фракции Юлия Тимошенко, которая опубликовала в своем YouTube-канале видео по поводу нового законопроекта.

«Он не решает проблему, он неэффективен и неконституционен. В таком виде наша команда за него голосовать не будет», — высказалась она.

Не поддержал законопроект о мобилизации и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который представляет фракцию «Европейская солидарность».

«Этот законопроект, представленный правительством, неуместен. Без существенной доработки за него голосовать нельзя», — подчеркнул он.

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В этот же день украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

13 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила мобилизовать женщин на должности в тылу. По ее словам, законопроект будет зарегистрирован в течение двух недель. 5 декабря Безуглая также призвала женщин вступить в ряды ВСУ на волонтерских началах.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не качественному признаку.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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