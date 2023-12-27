Посол Палестины заявил о необходимости выплаты репараций Израилем
Действия Израиля в секторе Газа привели к катастрофическим разрушениям беспрецедентного масштаба, поэтому еврейское государство обязано выплатить репарации на восстановление палестинского анклава. Об этом рассказал в интервью «Известиям» посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи.
«Согласно международному праву, Израиль совершил преступления и должен выплатить репарации. Но решится ли международное сообщество потребовать от еврейского государства выплат палестинской стороне — лично я очень сильно сомневаюсь в этом», — заявил посол.
По его словам, для оценки всего ущерба из-за бомбардировок израильской армией требуется полное прекращение огня.
«На восстановление анклава потребуются миллиарды долларов. Однако для оценки всего ущерба в секторе Газа требуется полное прекращение огня. Но масштаб, как я уже сказал, просто огромный: разрушены дороги, вся гражданская и социальная инфраструктура, включая школы и госпитали. Это настоящая катастрофа. На восстановление анклава потребуются миллиарды долларов», — отметил дипломат.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Палестины Салаха Абделя Шафи «Известиям»:
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