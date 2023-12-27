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Посол Палестины рассказал о планах по интеграции ХАМАС в ООП

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Фото: Commons.wikimedia.org/UNIDO
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В Организации освобождения Палестины (ООП) нацелены на интеграцию ХАМАС в свою политическую систему с последующим проведением выборов. Об этом рассказал в интервью «Известиям» посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи.

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«Мы стремимся к политическому интегрированию ХАМАС в ООП. Мы считаем, что это станет основой для формирования палестинского единства. <…> Главным вопросом сегодня остается включение политического крыла ХАМАС в руководящие круги ООП. В результате должны быть проведены единые парламентские выборы в Палестине, чтобы народ смог проголосовать за ту партию, которая станет представлять и защищать его интересы в парламенте», — заявил посол.

По его словам, боевое крыло палестинского движения в секторе Газа «Аль-Кассам» должно быть включено в военные палестинские структуры.

«Мы хотим сформировать единую систему силовых структур. Дальнейший процесс по созданию государства Палестина требует принятия подобных мер, поскольку ни одна страна в мире не позволит наличие вооруженных формирований, которые никому не подчиняются и существуют сами по себе. Наша позиция по этому вопросу была и остается непоколебимой: один аппарат безопасности и одна полиция, о других самостоятельных военных структурах не может идти и речи», — отметил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Палестины Салаха Абделя Шафи «Известиям»:

«Мы заинтересованы в том, чтобы перевернуть страницу конфликта с ХАМАС»

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