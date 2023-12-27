Рекорд по числу голосующих онлайн будет побит на выборах президента РФ
Установленный во время единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре этого года рекорд по числу проголосовавших онлайн будет побит на президентских выборах в марте 2024 года, считает сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов.
ЕДГ-2023 также установил рекорд по числу голосующих онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования — ДЭГ (без учета Москвы, которая выбирает на собственной платформе) — 1 млн 72 тыс. человек. Явка составила 88%. В столице же дистанционно поставили галочку свыше 2,7 млн человек.
«Здесь с большой уверенностью можно говорить, что, конечно, людей будет больше, потому что система ДЭГ просто охватывает большее число регионов. То есть даже если мы считаем, что у нас не увеличится процент выбирающих форму голосования онлайн, а он может увеличиться, то из чистой математики мы понимаем, что голосующих будет, конечно, больше, чем во время единого дня голосования», — заявил «Известиям» Олег Артамонов.
По его словам, число тех, кто отдаст свой голос на федеральной платформе ДЭГ, может составить порядка 1,5–2 млн человек.
При этом если в Москве в онлайн-формате выскажет свою волю как минимум такое же количество, сколько было на ЕДГ-2023, то общее число участников дистанционного голосования составит около 5 млн.
На выборах в марте 2024 года впервые за кандидатов на пост президента можно будет проголосовать дистанционно. Такую форму применят в 29 регионах (с учетом Москвы), она может охватить порядка 38 млн человек, сообщили в Центризбиркоме.
Во время единого дня голосования ДЭГ был доступен в 25 регионах. Тогда председатель ЦИК России Элла Памфилова оценивала потенциальный охват избирателей в 21,5 млн человек.
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Цифровой рекорд: число голосующих онлайн на выборах президента может достичь 5 млн