В ЛНР приостановили комендантский час на время новогодних праздников
Комендантский час в Луганской Народной Республике (ЛНР) временно перестанет действовать в период новогодних праздников. Об этом сказано в тексте указа, подписанного главой региона Леонидом Пасечником и опубликованного в Telegram-канале правительства ЛНР во вторник, 26 декабря.
«Установить, что действие запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах <…> приостанавливается с 23:00 31.12.2023 до 04:00 08.01.2024», — сказано в документе.
Исключениями стали Кременской, Сватовский и Троицкий муниципальные округа, а также Лисичанск, Первомайск, Рубежное и Северодонецк.
Указ вступил в силу с момента его публикации.
Ранее, 16 апреля, в ЛНР также приостанавливали действие комендантского часа в связи с празднованием Пасхи.