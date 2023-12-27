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Наводчик Федотов уничтожил три пулеметных расчета противника и помог отбить атаку

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Наводчик пулеметного отделения рядовой Андрей Федотов в составе взвода огневой поддержки нес боевое дежурство около одного из населенных пунктов, когда враг предпринял попытку атаковать. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в среду, 27 декабря, рассказали в Минобороны.

На подступах к населенному пункту рядовой Федотов ликвидировал группу боевиков, а затем в ходе боя, используя рельеф местности и заняв выгодную огневую позицию, он подавил огневые точки неприятеля, уничтожив при этом три вражеских пулеметных расчета.

После подавления огневых точек противника рядовой оказал первую медицинскую помощь раненому товарищу и под шквальным минометным огнем сумел эвакуировать его в безопасное место.

Благодаря личному мужеству рядового Федотова подразделение российских войск отбило атаку противника.

Тем временем начальник радиостанции радиовзвода старший сержант Роман Щербаков отвечал за устойчивую радиосвязь с наземными и воздушными пунктами управления, когда позиции российских подразделений, связь в которых обеспечивал Щербаков, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Уничтожение аппаратной и отсутствие связи в подразделении недопустимо, поэтому старший сержант Щербаков с подчиненными решили вывезти радиостанцию из зоны массированного огня. После передислокации аппаратной в безопасное место Щербаков заново организовал связь внутри подразделений и с вышестоящим штабом.

Благодаря профессионализму и умелым действиям старшего сержанта Щербакова управление подразделениями продолжалось, атака противника была успешно отбита, боевая задача выполнена.

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Днем ранее, 26 декабря, в Минобороны рассказали, что сержант Кирилл Шухраев с группой военнослужащих обеспечивал боевую охрану колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий. В ходе марша сержант заметил диверсантов ВСУ, было решено дать противнику бой.

Тогда же корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, как побывал на позициях одного из подразделений ПВО в зоне спецоперации в Донбассе. На счету подразделения более 100 уничтоженных беспилотников, большая часть которых была сбита при попытке контрнаступления ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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