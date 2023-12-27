Реклама
Прямой эфир
Общество
В ЛНР приостановили комендантский час на время новогодних праздников
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя
Армия
Наводчик Федотов уничтожил три пулеметных расчета противника и помог отбить атаку
Общество
Глава МЧС Куренков поздравил с Днем спасателей РФ и 33-летием ведомства
Политика
Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Мир
ВКС РФ уничтожили пункты управления и склады боевиков в сирийском Идлибе
Экономика
Песков указал на значительную роль ЕАЭС в развитии экономик ее стран-членов
Экономика
Путин обсудил сотрудничество в газовой сфере с Узбекистаном и Казахстаном
Происшествия
В ДНР сообщили о сброшенном с дрона на район Донецка взрывоопасном предмете
Экономика
Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 2024 году в размере 24 млн т
Армия
Глава «Ростеха» сообщил о создании в РФ бикалиберной РСЗО «Возрождение»
Экономика
Правительство РФ проиндексировало ряд выплат военным на 4,5% с 1 января
Мир
В парламенте Турции возобновили обсуждение заявки Швеции на членство в НАТО
Экономика
Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ
Общество
Режим ЧС ввели в восьми районах Ярославской области из-за проблем с электроэнергией

MSC подтвердила нападение хуситов на свое судно в Красном море

0
Фото: Global Look Press/dpa/Bodo Marks
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания в сфере контейнерных перевозок MSC подтвердила нападение на одно из своих судов под названием United VIII в Красном море. Об этом сказано на официальном сайте компании во вторник, 26 декабря.

«MSC подтверждает, что 26 декабря 2023 г. контейнеровоз MSC United VIII подвергся нападению во время следования через Красное море. Судно проинформировало ближайший военный корабль оперативной группы коалиции о нападении и, согласно инструкциям, предприняло маневры уклонения», — сообщили представители компании.

По их сведениям, судно направлялось из порта короля Абдаллы в Саудовской Аравии в порт Карачи на территории Пакистана.

«В настоящее время весь экипаж находится в безопасности, о травмах не сообщается, проводится тщательная проверка судна», — сказано в сообщении.

Также в компании отметили, что в целях обеспечения безопасности моряков все суда, следующие по этому маршруту, будут перенаправлены через мыс Доброй Надежды.

В то же время представители йеменских повстанцев (хуситов) подтвердили, что атака на судно MSC была реализована ими. Об этом пишет новостной портал Ynet.

«Представитель вооруженных сил хуситов заявил, что они обстреляли ракетами и поразили коммерческое судно MSC United в Красном море после того, как оно отклонило три предупредительных вызова», — сказано в публикации.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

Ранее в этот день об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023