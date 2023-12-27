MSC подтвердила нападение хуситов на свое судно в Красном море

Компания в сфере контейнерных перевозок MSC подтвердила нападение на одно из своих судов под названием United VIII в Красном море. Об этом сказано на официальном сайте компании во вторник, 26 декабря.

«MSC подтверждает, что 26 декабря 2023 г. контейнеровоз MSC United VIII подвергся нападению во время следования через Красное море. Судно проинформировало ближайший военный корабль оперативной группы коалиции о нападении и, согласно инструкциям, предприняло маневры уклонения», — сообщили представители компании.

По их сведениям, судно направлялось из порта короля Абдаллы в Саудовской Аравии в порт Карачи на территории Пакистана.

«В настоящее время весь экипаж находится в безопасности, о травмах не сообщается, проводится тщательная проверка судна», — сказано в сообщении.

Также в компании отметили, что в целях обеспечения безопасности моряков все суда, следующие по этому маршруту, будут перенаправлены через мыс Доброй Надежды.

В то же время представители йеменских повстанцев (хуситов) подтвердили, что атака на судно MSC была реализована ими. Об этом пишет новостной портал Ynet.

«Представитель вооруженных сил хуситов заявил, что они обстреляли ракетами и поразили коммерческое судно MSC United в Красном море после того, как оно отклонило три предупредительных вызова», — сказано в публикации.

Ранее в этот день об инциденте со взрывом в 60 морских милях от йеменского порта Ходейда сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС).

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Отмечалось, что со стороны Йемена зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.