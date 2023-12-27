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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во вторник, 26 декабря, обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе телефонного разговора министры обсудили последние события на Южном Кавказе, текущее состояние сотрудничества и двусторонних отношений, а также некоторые вопросы региональной и международной повестки.

Абдоллахиян также поприветствовал переговоры между Азербайджаном и Арменией по достижению прочного мирного соглашения и подчеркнул поддержку Ираном мира и стабильности в регионе.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров также поздравил Исламскую Республику Иран с подписанием соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, назвав это очень важным шагом в развитии экономических отношений между Исламской Республикой Иран и Россией и странами-участницами этого соглашения», — добавили в иранском МИДе.

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Ранее, 7 декабря, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси. Лидеры обсудили как отношения двух стран, так и вопросы международной проблематики, встреча длилась более пяти часов.

В ходе встречи с Раиси президент РФ подчеркнул, что товарооборот России и Ирана достиг почти $5 млрд и только за прошлый год вырос на 20%. Отношения между государствами развиваются очень хорошо, продолжается сотрудничество в сфере энергетики и образования, отметил Путин.

22 сентября на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахияном. Они подтвердили настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес.

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