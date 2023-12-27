Глава МЧС Куренков поздравил с Днем спасателей РФ и 33-летием ведомства

Российские спасатели 27 декабря отмечают профессиональный праздник. Глава МЧС РФ Александр Куренков поздравил более 300 тыс. коллег с праздником, пожелал сохранять оптимизм и добросовестное служение делу спасения. Большинство из них свой профессиональный праздник отмечают на боевом посту.

По его словам, за 33 года МЧС доказало готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации и на территории РФ, и в любой точке мира. За этот период спасено более 3 млн человек. Куренков в поздравительном обращении напомнил, что в этом году ряды ведомства пополнили четыре новых подразделения — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Там сотрудники МЧС помогают восстанавливать инфраструктуру и разминируют территории. При этом их служба сопряжена с особым риском: они работают под обстрелами.

«МЧС России ежегодно спасает более 200 тыс. человек, ликвидирует до 400 тыс. пожаров и последствия порядка 260 чрезвычайных ситуаций. При этом общими усилиями стране удалось снизить количество пострадавших в ЧС на 26%. Всё это благодаря оперативности и слаженности действий подразделений», — отметил министр Куренков.

Он подчеркнул, в каких сложных условиях приходится зачастую выполнять профессиональный долг, на пределе возможностей и всегда с риском для жизни. Однако, заметил он, трудности сплачивают коллектив и закаляют характер.

«Невозможно оставить в беде и не протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Для спасателей не важны национальности, вероисповедания и расстояния. На этих принципах уже 33 года строит свою работу МЧС России», — добавил глава МЧС.

В финале поздравления он обратился к ветеранам службы, заложившим фундамент благородного дела, чей опыт — наука для последователей. Он почтил память погибших коллег и подчеркнул трепетное отношение МЧС к традициям.

«Ведомство славится своими героями, которые первыми приходят на помощь. Благодарю вас за мужество, преданность и добросовестное служение делу спасения. Желаю всего доброго, позитивного настроя, веры в будущее и неиссякаемого оптимизма», — заключил Куренков.

В МЧС РФ по итогам года сообщили, что сотрудники ведомства спасли около 50 тыс. и эвакуировали более 215 тыс. человек. Ликвидировали более 280 ЧС. На водных объектах спасено свыше 1,8 тыс. человек.

Авиация МЧС РФ выполнила более 15 тыс. полетов, совершила более 560 рейсов санитарной эвакуации, доставила более 14 тыс. т грузов.

В рамках развития гуманитарного сотрудничества с международными организациями и чрезвычайными ведомствами других стран ведомство в 2023 году оказало помощь населению Кубы, Турции, Сирии, Ливии, Мали, Ирана, сектора Газа, Армении, Киргизии.

27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели России. Этот день также известен как День МЧС и посвящен всем, кто первым приходит на помощь при пожарах, взрывах, наводнениях, ДТП и других чрезвычайных ситуациях. В 2023 году дата приходится на среду. О работе спасателей и о том, как они отмечают свой праздник, читайте в материале «Известий».