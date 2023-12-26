МВД РФ объявило в розыск уехавших в США фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
МВД России объявило в розыск шпажистов Виолетту и Сергея Бида, которые уехали в США в этом году. Это следует из базы ведомства.
Оба они разыскиваются по уголовной статье. Однако в карточках базы МВД не указано, по какой именно, передает ТАСС 26 декабря. Как сообщает агентство, супруги приняли участие в чемпионате США по фехтованию без согласия российской стороны.
Ранее, 2 июля, издание Inside the Games писало, что фехтовальщики Сергей Бида, Константин Лоханов и Олег Кинш получили право на участие в соревнованиях в Финиксе.
Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в командном турнире, а также двукратным призером чемпионатов мира. В 2019-м он занял первое место индивидуального турнира шпажистов этапа Кубка мира по фехтованию в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Его жена Виолетта Бида в 2019 году взяла серебряную медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира. В 2023 году они переехали в Калифорнию, США.