В ДНР сообщили о сброшенном с дрона на район Донецка взрывоопасном предмете
Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) вечером вторника, 26 декабря, на Петровский район Донецка был направлен и сброшен взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:50 — город Донецк (Петровский район), сброшен ВОП с БПЛА», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Через пять минут, в 21:55, в СЦКК зафиксировали обстрел тремя снарядами калибром 152 мм н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район).
Кроме того, в 19:35 был отмечен обстрел территории Ясиноватского района: ВФУ выпустили три снаряда из натовской артиллерии.
18 декабря в СЦКК уже фиксировали сброс с дронов взрывоопасных предметов на районы Донецка. Тогда ВФУ их направили на Кировский район столицы ДНР.
19 декабря министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что два работника аварийной бригады получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата. По данным минугля, бригада выполняла работы в Петровском районе города.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».