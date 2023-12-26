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В ДНР сообщили о сброшенном с дрона на район Донецка взрывоопасном предмете

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Фото: Соцсети
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Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) вечером вторника, 26 декабря, на Петровский район Донецка был направлен и сброшен взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:50 — город Донецк (Петровский район), сброшен ВОП с БПЛА», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Через пять минут, в 21:55, в СЦКК зафиксировали обстрел тремя снарядами калибром 152 мм н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район).

Кроме того, в 19:35 был отмечен обстрел территории Ясиноватского района: ВФУ выпустили три снаряда из натовской артиллерии.

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18 декабря в СЦКК уже фиксировали сброс с дронов взрывоопасных предметов на районы Донецка. Тогда ВФУ их направили на Кировский район столицы ДНР.

19 декабря министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что два работника аварийной бригады получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотного летательного аппарата. По данным минугля, бригада выполняла работы в Петровском районе города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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