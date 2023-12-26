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Первая ступень ракеты Falcon 9 развалилась при транспортировке

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Фото: Global Look Press/NASA
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Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 разломилась на две части в ходе транспортировки на морской платформе в порт во Флориде. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщила компания-разработчик SpaceX.

«Во время транспортировки носитель упал на палубу плавучей платформы-дрона из-за сильного ветра и волнения», — говорится в сообщении компании в соцсети Х. При падении деталь раскололась на две части, одна из которых утонула в океане.

Эту ступень использовали при запуске новой партии интернет-спутников Starlink 23 декабря. После успешной посадки на плавучую платформу-дрон в Атлантике примерно в 600 км от космодрома ее планировали доставить в порт во Флориде. Всего ее использовали 19 раз.

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Ранее, 23 декабря, ракета SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде.

Всего в рамках проекта Starlink выведено 5,6 тыс. спутников, из которых 5,2 тыс. находятся в рабочем состоянии. Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, за исключением нескольких стран.

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