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В Москве открылся городской кадровый центр «Профессии будущего»

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Кадровый центр «Профессии будущего» открылся в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 26 декабря.

В центре предусмотрены программы обучения по 75 востребованным профессиям в различных сферах, включая промышленность, информационные технологии, торговлю, транспорт и здравоохранение. Ряд программ доступен дистанционно, а обучение рабочим специальностям проводится на предприятиях, сообщает РИАМО.

Партнерами стали более 3 тыс. работодателей, в базе представлено свыше 500 тыс. вакансий, пишет RT. компании-партнеры центра получают доступ к базе данных с верифицированными кандидатами. На данный момент в ней более 100 тыс. человек.

По словам Собянина, карьерные наставники помогут выбрать программу обучения или подобрать желаемую вакансию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Центр оснастили всем необходимым для комфорта посетителей. Там есть современное оборудование, детский город, библиотека и кафе.

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В августе Собянин рассказал, что в Москве запустили несколько проектов для помощи в смене профессии, повышении квалификации и получении поддержки в развитии бизнеса. По его словам, в проекте инновационно-образовательного комплекса «Техноград» разработали свыше тысячи программ по трем направлениям: креатив, инновации и комфортный город.

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