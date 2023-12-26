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В парламенте Турции возобновили обсуждение заявки Швеции на членство в НАТО

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Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt
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Члены парламента Турции возобновили обсуждение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщило агентство The Associated Press во вторник, 26 декабря.

«Комитет турецкого парламента по иностранным делам во вторник возобновил обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО», — говорится в материале.

При этом, как уточнило агентство, в случае одобрения комитетом заявка должна быть одобрена всем собранием.

Как отмечается, обсуждения возобновились на фоне недавнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ответ на ратификацию турецким парламентом заявки Швеции Анкара рассчитывает на ускорение со стороны США решения по вопросу поставок в страну истребителей F-16.

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Об этом Эрдоган заявил 6 декабря. Он призвал «коллег в США успешно провести вопрос поставок» стране указанных истребителей через конгресс «одновременно с рассмотрением членства Швеции в НАТО турецким парламентом».

О том, что Турция надеется на закупку американских F-16 без каких-либо условий со стороны США заявили в конце ноября и в турецком МИДе.

До этого, в октябре, агентство Reuters сообщало, что Анкара готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО из-за продолжительного ожидания от США ответа на свой запрос на получение F-16. При этому еще в июле президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Эрдоганом, что поставка Турции F-16 отвечает американским интересам.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля официально присоединились к блоку только Хельсинки. Заявку Стокгольма не ратифицировали Будапешт и Анкара.

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