Еще 12 участков дорог отремонтируют в Петропавловске-Камчатском в 2024 году
В Петропавловске-Камчатском в 2024 году намерены отремонтировать еще 12 участков дорог. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное правительство.
Перечень ремонтируемых объектов уже сформирован. Работы пройдут на Космическом проезде, улицах Савченко, Океанская, Морская, Давыдова, Кирдищева, Пономарева, Степная, на Халактырском и Восточном шоссе, проспекте 50 лет Октября.
«Всего в городе будет приведено в порядок более 15 км дорог. Сейчас ведется работа по заключению договоров с подрядными организациями», — рассказал министр транспорта и дорожного строительства Александр Сафонов.
Работы стартуют в мае 2024 года и пройдут в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».