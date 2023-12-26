Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство РФ проиндексировало ряд выплат военным на 4,5% с 1 января
Экономика
Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ
Экономика
ЦБ РФ расширит список обязанных отчитываться об активах экспортеров
Политика
Путин назвал сотрудничество стран СНГ в борьбе с героизацией нацизма востребованным
Мир
Украинский генерал обвинил Зеленского в неспособности решить проблемы ВСУ
Армия
ВС РФ в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов
Политика
ЦИК получила документы для участия в выборах президента РФ от 8 кандидатов из 33
Мир
Залужный допустил повторение для ВСУ в Авдеевке сценария событий в Артемовске
Политика
Путин пригласил лидеров СНГ на открытие «Игр будущего» в Казани в 2024 году
Мир
Залужный признал потерю украинской армией Марьинки
Общество
Глава СПЧ выступил против запрета абортов в частных клиниках
Мир
Алиев и Пашинян впервые встретились после операции Азербайджана в Карабахе
Экономика
Мантуров сообщил об историческом рекорде по товарообороту РФ и Индии в 2023 году
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» сообщил о завершении испытаний ракетного комплекса «Союз-2»
Общество
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров

Еще 12 участков дорог отремонтируют в Петропавловске-Камчатском в 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петропавловске-Камчатском в 2024 году намерены отремонтировать еще 12 участков дорог. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Перечень ремонтируемых объектов уже сформирован. Работы пройдут на Космическом проезде, улицах Савченко, Океанская, Морская, Давыдова, Кирдищева, Пономарева, Степная, на Халактырском и Восточном шоссе, проспекте 50 лет Октября.

«Всего в городе будет приведено в порядок более 15 км дорог. Сейчас ведется работа по заключению договоров с подрядными организациями», — рассказал министр транспорта и дорожного строительства Александр Сафонов.

Работы стартуют в мае 2024 года и пройдут в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023