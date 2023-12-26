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Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли на Сахалине

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В Тымовском районе Сахалинской области построили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который будет обслуживать население сразу двух сел. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Пункт возвели на территории села Молодежное. Помимо местных жителей он будет обслуживать население села Славы, расположенного в 12 км.

«Первичная медицинская помощь в селе оказывается по тем же стандартам, что и в любой поликлинике, — для этого созданы все условия. Кроме фельдшера здесь работают две медицинские сестры. Сформирован график приезда узких специалистов», — рассказала главный врач Тымовской ЦРБ Елена Бабинец.

Новый ФАП построили взамен устаревшей амбулатории в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Церемония открытия состоялась 26 декабря.

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