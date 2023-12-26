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Жителю Забайкалья вынесли приговор за гибель человека в пьяном ДТП

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Суд в Забайкальском крае вынес приговор 32-летнему жителю Читы, по вине которого в ДТП один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла в апреле 2023 года на улице Ярославского в Чите. Недалеко от кафе «Читинка» водитель Mitsubishi Lancer при выполнении обгона врезался во встречные Toyota Town Ace и Toyota Vitz.

В результате ДТП один из пассажиров Mitsubishi погиб на месте, еще один получил множественные травмы, пишет ИА ChitaMedia.

Как выяснилось, в момент происшествия управлявший Mitsubishi мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительские права у него отсутствуют, а сам автомобиль принадлежит его другу.

Суд признал читинца виновным по п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека») и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В законную силу приговор пока не вступил.

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