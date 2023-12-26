Москву к Новому году и Рождеству украсили 1,5 тыс. праздничных плакатов

Порядка 1,5 тыс. праздничных плакатов украсили Москву к Новому году и Рождеству. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства разместились на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах 1,5 тыс. праздничных плакатов. Кроме того, были подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на улице Новый Арбат в период с 31 декабря по 2 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков отметил, что в этом году в столице установили около 5 тыс. световых декоративных конструкций, а также более 1 тыс. искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами, пишет RT. Световыми тоннелями по традиции оформили пешеходные зоны Бульварного кольца. Гигантский елочный шар высотой 20 м и весом около 35 т установили в парке Победы на Поклонной горе

Заммэра добавил, что для украшения города используется энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах: оно потребляет в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и могут работать в любых погодных условиях.

Многофункциональные световые и декоративные конструкции можно использовать снова, изменяя их вид, сообщает телеканал «360».