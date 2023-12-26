Теплая погода ожидается в новогоднюю ночь в Москве

Новый год в Московском регионе начнется с оттепели, об этом сообщили в Гидрометцентре России. Температура воздуха составит от -2 до +2 градусов, сообщает телеканал «Известия». С 30 декабря до 1 января ожидаются небольшие осадки. Теплая погода в новогоднюю ночь в столице — уже не редкость. Минусовые значения температур установятся не раньше 2 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.