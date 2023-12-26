Более 60 тыс. рабочих мест сократили крупнейшие банки мира

За год 20 крупнейших банков мира сократили в общей сложности более 60 тыс. рабочих мест, подсчитала газета Financial Times. Больше служащих кредитных организаций было уволено только в период мирового финансового кризиса конца нулевых, передает телеканал «Известия». В течение 2007-го и 2008-го работы лишились примерно 140 тыс. банковских клерков. Лидером 2023 года по увольнениям стал швейцарский UBS. После поглощения Credit Suisse банк сократил штат на 13 тыс. человек. На втором месте – один из крупнейших американских банков Wells Fargo. Он уволил 12 тыс. служащих. В сумме все гиганты Уолл-стрит сократили штаты за этот год на 30 тыс. человек. Главная причина волны увольнений, которая накрыла крупные западные банки, — падение рентабельности, пишет Financial Times. Газета констатирует, что финансовые конгломераты в этом году заметно снизили активность в сфере слияний и поглощений, а также в размещении своих акций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.