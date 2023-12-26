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ЦБ РФ расширит список обязанных отчитываться об активах экспортеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Центробанк РФ расширит перечень крупнейших экспортеров, обязанных предоставлять информацию о своих активах и обязательствах. Об этом 26 декабря сообщается на сайте регулятора.

«Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения», — говорится в релизе.

Уточняется, что помимо указанных сведений экспортеры должны будут направлять информацию об остатках на рублевых счетах в иностранных банках и о задолженности в рублях перед нерезидентами.

При этом полный список направляющих перечисленную информацию компаний не подлежит публикации, указали в ЦБ. О включении в него регулятор будет уведомлять экспортеров в индивидуальном порядке.

В Центробанке пояснили, что данные меры последовали за принятием изменений в Федеральный закон о валютном регулировании, которые вступят в силу с 1 марта 2024 года.

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Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может достичь 100%. В октябре экспортеры продали 91% валютной выручки, в марте — 98%, в октябре 2022 года — 107%.

Набиуллина отметила, что «какое-то влияние оказал указ» об обязательной продаже валютной выручки. Она выступила за то, чтобы это решение было временным, поскольку в настоящее время компании учатся обходить ограничения.

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами.

Тогда был определен конкретный перечень экспортеров из 43 групп компаний, в отношении которых введены вышеперечисленные меры. Данные компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

После этого, 4 ноября, министр финансов РФ Силуанов также сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. Министр добавил, что курс национальной валюты стабилизировался.

7 декабря Силуанов заявил на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», что валютные ограничения в России являются временным решением, которые «будут постепенно уходить». Он подчеркнул, что принятые меры показали результат.

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