Борисов понадеялся на безубыточность космической индустрии РФ через 2-3 года

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил надежду на то, что российская космическая отрасль станет безубыточной в течение ближайших 2–3 лет, об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24» 26 декабря.

По словам Борисова, год для космической отрасли был непростой.

«Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 млрд. <...> После введения санкций мы потеряли большой объем экспортной выручки, что негативно сказалось на финансово-экономическом положении», — сказал глава «Роскосмоса».

Борисов рассказал о своих надеждах вывести отрасль в безубыточное положение.

«Окончательные итоги мы еще подведем, но, надеюсь, в ближайшие 2–3 года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную, прибыльную, а все те негативные тенденции, которые сопровождали, уйдут в прошлое», — отметил он.

По его словам, в 2022 году удалось снизить убыток до 17,3 млрд рублей, хотя планировался убыток более чем в 50 млрд рублей. Борисов отметил, что эта тенденция положительная сохранилась и в 2023 году.

Также глава «Роскосмоса» сообщил о завершении испытаний ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный. По словам Борисова, стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку. Кроме того, уже создана вся необходимая эксплуатационная документация и сформированы расчеты. Он также добавил, что первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в марте 2024 года.

27 октября Борисов заявил о завершении существования Международной космической станции (МКС). По его словам, станция превысила все допустимые сроки существования, а у 80% российского оборудования на ее борту уже прошли гарантийные сроки.

До этого, 26 октября, президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными заявил, что сегмент российской космической станции должен быть выведен на орбиту в 2027 году. Тогда он отметил, что эту работу следует выполнять ритмично, чтобы по мере исчерпания ресурса МКС ее заменила целая станция. В тот же день глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что по итогам совещания с президентом РФ дано указание утвердить федеральный проект по созданию Российской орбитальной станции (РОС).