Строительство моста через Осиновку завершили в Приморском крае

В Михайловском районе Приморского края полностью завершили строительство моста через реку Осиновка. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в компании «Примавтодор».

Основные строительные работы на объекте подрядчик завершил еще в ноябре. Последним этапом стала установка бордюрного камня на подходах к сооружению. При этом, как отмечает информагентство, движение по переправе открыли еще в июле этого года.

Старый мост через Осиновку в Михайловском районе Приморья обрушился в октябре 2018 года, когда по нему проезжал грузовик с прицепом массой 53 т. Максимально допустимая нагрузка на мост при этом составляла 20 т, о чем оповещал установленный перед въездом на сооружение знак. В результате происшествия тогда погибли женщина-водитель легковой иномарки и ее семилетняя дочь.

Летом 2020 года суд признал водителя грузовика виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии-поселения.