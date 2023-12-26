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Трамвай с пассажирами потерял управление на крутом склоне в Нижнем Новгороде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Нижнем Новгороде заполненный пассажирами трамвай неожиданно потерял управление во время подъема на Окский съезд и задом понесся вниз по крутому скользкому склону. Кадры из транспортного средства 26 декабря публикуют «Известия».

По данным источника, скорость трамвая в момент ЧП составляла около 60 км/ч. При этом сам Окский съезд представляет собой перепад высот длиной около 150 м, и трамвайная линия там почти напоминает горный серпантин.

У пассажиров в салоне в это время началась паника, однако кто-то снимал в это время происходящее на видео. Как слышно на видео, водитель скомандовал всем лечь на пол, чтобы минимизировать последствия от травм, когда трамвай остановится. Кто-то из находившихся внутри посоветовал молиться.

По данным нижегородского портала NewsNN, ЧП произошло 23 декабря. Предположительно, машина затормозила только на середине Молитовского моста. Никто из находившихся в вагоне не пострадал.

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Ранее, 22 декабря, в Алма-Ате автобус 47-го маршрута совершил наезд на людей, стоящих возле остановки общественного транспорта. Как сообщили в департаменте полиции города, ЧП произошло из-за того, что пассажир автобуса в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В результате три человека погибли до приезда скорой помощи, еще четыре пострадали.

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