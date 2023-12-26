Автомобилист погиб в лобовом ДТП под Ангарском
Под Ангарском (Иркутская область) в результате лобового столкновения автомобилей погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Авария произошла вечером 25 декабря на 5-м км автодороги Ангарск – Тальяны. Предварительно установлено, что 73-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением, выехал на встречку, и его автомобиль врезался в Nissan AD.
В результате столкновения 61-летний водитель второй иномарки получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА IrkutskMedia. Пожилой водитель Daewoo был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
24 декабря четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ростов – Волгодонск, еще один получил травмы. По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с Kia Cerato.