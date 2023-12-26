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Путин пригласил лидеров СНГ на открытие «Игр будущего» в Казани в 2024 году

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Президент России Владимир Путин 26 декабря пригласил лидеров стран Содружеств Независимых Государств (СНГ) посетить церемонию открытия инновационных «Игр будущего» в Казани в 2024 году.

«Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут Инновационные игры будущего. Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт», — заявил глава государства.

Он отметил, что главы СНГ приглашаются на него в качестве почетных гостей. Церемония пройдет 21 февраля 2024 года.

Путин указал, что спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества. А также напомнил, что еще одним крупным международным мероприятием в наступающем году станет фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который будет проходить с 1 по 7 марта.

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Ранее 26 декабря Путин вместе с лидерами стран СНГ прибыл в музей-заповедник «Петергоф» для участия в неформальном саммите объединения. Главы государств приехали в Петергоф под звуки оркестра. Во время последующей экскурсии в музее-заповеднике «Павловск» политиков встретили колядками и концертом симфонического оркестра, также они побывали в Царском Селе.

Саммиты Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и СНГ проходят 25 и 26 декабря.

Ранее, в июне, глава Министерства спорта Олег Матыцин отмечал, что РФ будет делать всё возможное, чтобы обеспечить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Среди таковых он выделил Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, добавив, что это является прерогативой государства, и никакие федерации не могут диктовать России условия в этой ситуации.

В начале мая Матыцин сообщил, что страна будет готова принять «Игры стран БРИКС» и «Игры дружбы» в 2024 году.

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