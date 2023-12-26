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Военный эксперт объяснил затишье ВСУ на основных направлениях СВО

Военный эксперт Кнутов: освобождение Авдеевки ударит по престижу Зеленского
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил затишье Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации РФ тем, что украинское командование стягивает силы к Авдеевке.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 26 декабря, эксперт отметил, что освобождение этого пункта послужит ударом по престижу президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина снимает военных с ряда направлений и перебрасывает их, например, на Авдеевку, Макеевку, Марьинку, Артемовск — то есть на те направления, которые являются наиболее медийными с точки зрения украинской пропаганды», — объяснил Кнутов.

По его словам, таким образом украинское командование пытается помешать ВС РФ продвигаться к Часову Яру, если говорить об артемовском направлении.

Также Кнутов указал на признаки готовящегося противостояния в районе Авдеевки, которая в данном случае является целевым направлением. По словам эксперта, ее освобождение нанесет «мощнейший удар по престижу Зеленского и его команды».

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Ранее 26 декабря военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении. Потери противника составили до 55 военнослужащих ВСУ, три пикапа и САУ «Акация», пишет RT.

Ранее в этот день главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что ВСУ могут отступить из Авдеевки в ДНР в течение двух-трех месяцев. По его словам, украинские военные пока что будут оборонять Авдеевку. Если силы не хватит, командование предпочтет отступить, сообщает сайт kp.ru.

Также 26 декабря советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в свою очередь, указал на появившуюся возможность для российских войск перекрыть несколько стратегически важных для украинской стороны трасс, по которым осуществляется доставка боеприпасов, пишет НСН.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул значимость помощи российским войскам со стороны гражданского общества. По его словам, именно всеобщие усилия в тылу и на передовой помогли российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения, сообщает телеканал «Звезда».

Шойгу добавил, что Вооруженные силы (ВС) РФ расширяют подконтрольные территории и занимают более выгодные позиции на всех направлениях спецоперации (СВО).

25 декабря директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что российские войска уничтожили огромную часть техники ВСУ ударными дронами. Если в стране не будут развивать новые системы беспилотников, как это делают в России, то украинским войскам придется отступить, сообщает телеканал «360».

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