Подозреваемого в обмане инвесторов Галантера задержали после сюжета «Известий»

Художника Сергея Галантера, которого арестовали по подозрению в обмане инвесторов на $6 млн, задержали еще 21 декабря, после того как на него было написано четыре заявления. Об этом сообщил источник «Известий» 26 декабря.

«21 декабря он был задержан оперативниками БЭП ЗАО и доставлен в следственное управление, где после допроса был задержан в порядке 91 УПК. 23 декабря решением Никулинского суда арестован. Предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК по четырем заявлениям», — рассказал источник.

После сюжета «Известий», который вышел в октябре, пострадавшие от пирамиды Галантера обратились в следственное управление МВД по Западно-административному округу Москвы. Там провели проверку по соответствующим статьям (144 и 145 УПК) и возбудили уголовное дело по признакам ч. 4 стю 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

Сам художник в этом сюжете рассказал «Известиям», что в своей деятельности он никакого обмана не видит, а сделка просто «чуть-чуть сдвинулась». Галантер отметил, что ситуация, когда сделки останавливаются, если у фонда начинаются проблемы, является нормальной, при этом, по его мнению, возврат средств происходит в очень ускоренном темпе. Свою честность он подкрепил тем, что никуда не скрывался и остался в Москве. Именно этот сюжет поспособствовал тому, что на художника написали заявления.

Пока ущерб от незаконных действий Галантера составил около $6 млн. Но, как сообщается, заявлений в процессе следствия будет больше.

Ранее в этот день стало известно, что 23 декабря суд арестовал художника Сергея Галантера, обвиняемого в обмане инвесторов на $6 млн. Об этом сообщала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Сообщалось, что в отношении Галантера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Художнику грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый будет находиться под арестом до 24 февраля 2024 года.

О том, что Галантер задолжал инвесторам $6 млн, стало известно в октябре. Он предлагал подписчикам вкладываться в виртуальное искусство, в частности в продвижение его NFT-работ. Около 200 пострадавших, которые перечислили от 500 тыс. рублей до $500 тыс. Галантеру, собирались добиться возбуждения против художника уголовного дела о мошенничестве и готовили коллективный иск в суд о возмещении многомиллионного ущерба. Тогда же стало известно, что в схеме Галантера нашли признаки финансовой пирамиды.