Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство РФ проиндексировало ряд выплат военным на 4,5% с 1 января
Экономика
Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ
Экономика
ЦБ РФ расширит список обязанных отчитываться об активах экспортеров
Политика
Путин назвал сотрудничество стран СНГ в борьбе с героизацией нацизма востребованным
Мир
Украинский генерал обвинил Зеленского в неспособности решить проблемы ВСУ
Армия
ВС РФ в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов
Политика
ЦИК получила документы для участия в выборах президента РФ от 8 кандидатов из 33
Мир
Залужный допустил повторение для ВСУ в Авдеевке сценария событий в Артемовске
Политика
Путин пригласил лидеров СНГ на открытие «Игр будущего» в Казани в 2024 году
Мир
Залужный признал потерю украинской армией Марьинки
Общество
Глава СПЧ выступил против запрета абортов в частных клиниках
Мир
Алиев и Пашинян впервые встретились после операции Азербайджана в Карабахе
Экономика
Мантуров сообщил об историческом рекорде по товарообороту РФ и Индии в 2023 году
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» сообщил о завершении испытаний ракетного комплекса «Союз-2»
Общество
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров

Подозреваемого в обмане инвесторов Галантера задержали после сюжета «Известий»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художника Сергея Галантера, которого арестовали по подозрению в обмане инвесторов на $6 млн, задержали еще 21 декабря, после того как на него было написано четыре заявления. Об этом сообщил источник «Известий» 26 декабря.

«21 декабря он был задержан оперативниками БЭП ЗАО и доставлен в следственное управление, где после допроса был задержан в порядке 91 УПК. 23 декабря решением Никулинского суда арестован. Предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК по четырем заявлениям», — рассказал источник.

После сюжета «Известий», который вышел в октябре, пострадавшие от пирамиды Галантера обратились в следственное управление МВД по Западно-административному округу Москвы. Там провели проверку по соответствующим статьям (144 и 145 УПК) и возбудили уголовное дело по признакам ч. 4 стю 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

Сам художник в этом сюжете рассказал «Известиям», что в своей деятельности он никакого обмана не видит, а сделка просто «чуть-чуть сдвинулась». Галантер отметил, что ситуация, когда сделки останавливаются, если у фонда начинаются проблемы, является нормальной, при этом, по его мнению, возврат средств происходит в очень ускоренном темпе. Свою честность он подкрепил тем, что никуда не скрывался и остался в Москве. Именно этот сюжет поспособствовал тому, что на художника написали заявления.

Пока ущерб от незаконных действий Галантера составил около $6 млн. Но, как сообщается, заявлений в процессе следствия будет больше.

Не Дали: NFT-художник Сергей Галантер задолжал инвесторам $6 млн
Пострадавшие не верят в его обещания вернуть средства и грозят обратиться в полицию

Ранее в этот день стало известно, что 23 декабря суд арестовал художника Сергея Галантера, обвиняемого в обмане инвесторов на $6 млн. Об этом сообщала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Сообщалось, что в отношении Галантера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Художнику грозит до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый будет находиться под арестом до 24 февраля 2024 года.

О том, что Галантер задолжал инвесторам $6 млн, стало известно в октябре. Он предлагал подписчикам вкладываться в виртуальное искусство, в частности в продвижение его NFT-работ. Около 200 пострадавших, которые перечислили от 500 тыс. рублей до $500 тыс. Галантеру, собирались добиться возбуждения против художника уголовного дела о мошенничестве и готовили коллективный иск в суд о возмещении многомиллионного ущерба. Тогда же стало известно, что в схеме Галантера нашли признаки финансовой пирамиды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023