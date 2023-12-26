«Главред»: Главком ВСУ Залужный признал потерю города Марьинка

Украинские войска потеряли город Марьинку в ближайших окрестностях к западу от Донецка. Это признал 26 декабря главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в разговоре с представителями украинских СМИ на пресс-конференции.

Он отметил, что «города Марьинка больше нет».

«Украинские войска отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше», — цитирует военачальника издание «Главред».

Накануне, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент после отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет российским войскам выйти на оперативный простор, добавил Путин.

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 26 декабря узнал о самых сложных боях за Марьинку и о том, что испытывают военные, достигнув поставленных целей. Как отметил боец с позывным Буба, солдаты украинской армии не понимают, за что ведут борьбу, «у них нет того стержня, они воюют не за свою Родину».

В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Спецоперация, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.