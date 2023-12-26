Эксперты оценили влияние роста госдолга РФ

Степень влияния темпов роста госдолга РФ на любые макроэкономические параметры во многом зависит от того, насколько этот государственный долг большой по отношению к ВВП, рассказала «Известиям» старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

«Возможно, в теории, концентрация ликвидности вокруг гособлигаций и способна оказать влияние на условия долгосрочного финансирования. Однако, учитывая, что показатель соотношения госдолга к ВВП в России — один из самых минимальных и Минфин имеет широкий простор для маневров, на практике текущие значения крайне далеки от ситуации, когда увеличение госдолга может повлиять на привлечение фондирования для корпоративных заемщиков», — отметила эксперт.

В свою очередь, руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «ДОМ.РФ» Виктор Тунев выразил мнение, что теория о том, что госдолг вытесняет частные инвестиции, не находит подтверждения на практике и противоречива сама по себе.

«Государственный долг и дефицит бюджета в первую очередь создают финансовые активы в негосударственном частном секторе, а значит увеличивают его кредитоспособность. Кроме того, когда банки покупают гособлигации, они улучшают структуру баланса с точки зрения ликвидности и выполняют нормативы Центробанка (ЦБ), чтобы дальше увеличивать кредитование экономики», — сказал он.

В то же время, эксперт отметил, что для рынка имеет значение, какие облигация федерального займа (ОФЗ) и в пользу кого будет размещать Минфин.

«Если продолжать размещать только длинные ОФЗ с фиксированным купоном, то банковский сектор может требовать всё большую премию за риск по ним. Это отразится и на длинном корпоративном долге. Других крупных покупателей госдолга, кроме банков в стране, пока нет, а раньше их роль выполняли нерезиденты», — объяснил он.

Тунев уточнил, что в настоящее время в РФ разделены сегменты первичного рынка: корпоративные облигации размещаются на срок до пяти лет, а ОФЗ — на 10 и более лет.

Ранее в этот день сообщалось,что Центробанк увидел риски в разрастании внутреннего долга России. Регулятор считает, что в случае значительного роста госдолга может возникать эффект вытеснения корпоративных заимствований правительственными. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финрынка РФ» ЦБ. Предполагается, что инвесторы могут активнее вкладываться в ОФЗ, а не в бумаги компаний.

По информации Министерства финансов, на 1 декабря 2023 года объем всего внутреннего долга РФ составил 20,7 трлн рублей — с начала года он вырос на 10%. Размер внешних заимствований снизился с января на 8% и составил $53,3 млрд.