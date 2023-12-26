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Немецкие ритейлеры пожаловались на низкие продажи из-за событий на Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner
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В Германии ритейлеры пожаловались на скудные продажи на Рождество в результате роста цен в связи с событиями на Украине. Об этом 26 декабря сообщила немецкая газета Handelsblatt.

По ее информации, две трети компаний данного сегмента недовольны снижением рождественских продаж в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса 350 ритейлеров, проведенного Немецким объединением розничной торговли.

«К сожалению, бизнес был значительно хуже, чем в 2022 году, и он обходился без особого стимулирования», — приводит газета слова его гендиректора Стефана Гента.

Снижение продаж в отраслевой организации связали с ростом цен на фоне российско-украинского конфликта, которые заставляют потребителей сильно экономить. Кроме того, сектор розничной торговли столкнулся с трудностями из-за роста стоимости энергии и повышением закупочных цен.

Гент предупредил, что в 2024 году многие немецкие ритейлеры также могут столкнуться с проблемами из-за конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. В частности, они могут выражаться в недостаточных поставках и нехватке рабочей силы.

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Ранее, 21 декабря, Институт экономических исследований ifo сообщил, что немцы стали экономить на рождественских подарках. Многие розничные продавцы игрушек, электроники, электронных бытовых приборов пессимистичные оценили уровень продаж в преддверии праздников. По данным Института, наибольшую выручку в этот сезон получают аптеки.

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