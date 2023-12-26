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Врач назвал способ восполнить силы перед Новым годом

Остеопат Симкин: накопить силы перед Новым годом поможет налаживание режима сна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Восполнить энергию и силы перед Новым годом можно, если наладить режим работы и отдыха, улучшить качество сна. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил врач-остеопат Дмитрий Симкин в разговоре с газетой «Доктор Питер».

По словам специалиста, следует не злоупотреблять гаджетами в вечернее время, обеспечить комфортные условия для сна, достаточный уровень затемнения в спальне и прочие вещи. Кроме того, постоянное чувство усталости и трудности с концентрацией могут быть связаны с дефицитом в организме витаминов и минералов. В таком случае важно проконсультироваться с врачом и сдать необходимые анализы, указал Симкин.

Врач объяснил, что освещение также оказывает огромное влияние на самочувствие. Именно поэтому днем стоит использовать «белый» свет, а вечером «теплый» и приглушенный, он позволит расслабиться и наладить режим сна.

Хроническая усталость, продолжил остеопат, часто сопутствует проблемам психоэмоционального характера. В качестве решения эксперт порекомендовал найти новое хобби или творческое начало в работе либо обратиться к психологу, дополняет «Газета.Ru».

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Ранее, 21 декабря, клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала, какие действия совершать для улучшения личной эффективности, когда в ожидании новогодних праздников или отпуска снижается работоспособность. Стоит разрешить себе думать о предстоящем отдыхе в строго определенное время, делать своему «внутреннему ребенку» маленькие вознаграждения за проделанные задачи, планировать и расставлять приоритеты как рабочих дел, так и предпраздничной активности, подытожила психолог.

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