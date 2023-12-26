В США шестилетний ребенок из-за ошибки авиакомпании улетел в другой город
В США шестилетний мальчик из-за ошибки авиакомпании попал не на тот рейс и улетел от своей семьи за сотни километров. Об инциденте сообщило 25 декабря издание The Daily Telegraph.
По его данным, ребенок по имени Каспер должен был лететь из Филадельфии к своей бабушке бортом Spirit Airlines. Пропажа мальчика обнаружилась, когда женщина пришла встречать его в городе Форт-Майерс в штате Флорида. После звонка ребенка выяснилось, что он оказался в городе Орландо — примерно в четырех часах езды от места назначения.
В связи со случившимся бабушка мальчика потребовала от авиаперевозчика объяснений. В компании признали ошибку и заявили, что сделали всё возможное для возвращения ребенка родным. Кроме того, представители Spirit Airlines принесли извинения и пообещали провести расследование инцидента.
Комментируя ситуацию, журналисты указали на схожесть ситуации с сюжетом фильма «Один дома 2», в котором 10-летний Кевин Маккалистер случайно летит в Нью-Йорк вместо Флориды.
Ранее, 19 ноября, самолет авиакомпании SunExpress вылетел из Парижа в Измир без пилота и 30 пассажиров. Рейс был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль на три часа, однако по их истечении информация о нем на стойке регистрации так и не появилась. Тогда пассажиры проверили в мобильном приложении состояние рейса и обнаружили, что он уже покинул воздушную гавань города. В результате авиакомпания была вынуждена разместить оставшихся в Париже пассажиров в отеле и отправить их следующим рейсом.