31 декабря — Канун Нового года: история и традиции

В ночь с 31 декабря на 1 января наступает один из самых долгожданных праздников — Новый год. В преддверии торжества люди по всему миру желают друг другу счастья, загадывают желания, запускают фейерверки и обмениваются подарками. О том, как проходит канун Нового года в России и других странах, читайте в материале «Известий».

Канун Нового года – 2024: история

Технически Новый год наступает после 12-го удара курантов, в 00:00 1 января, тогда как весь день 31 декабря — это канун Нового года. Однако из-за того что торжественные мероприятия начинаются вечером и продолжаются до поздней ночи, в России и многих других странах эти праздники воспринимаются как один.

Традиция встречать Новый год в ночь на 1 января появилась во времена правления Петра I. До этого, с 1492-го по 1700 год, его праздновали 1 сентября. Тогда же была введена новая система летоисчисления: не с сотворения мира, по византийскому образцу, а с Рождества Христова.

С подачи Петра Великого возникли и некоторые новогодние обычаи, без которых трудно представить современный праздник. Именно он издал указ, который обязал богатых и знатных людей «учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых» у себя в домах и на воротах. Те, кому не хватало денег на роскошные декорации, могли ограничиться одной еловой веточкой. Стоять эти украшения должны были с 1 по 7 января.

Традицию украшать дома еловыми и сосновыми ветками на Новый год Петр I перенял у иностранцев из Немецкой слободы. Прижилась она далеко не сразу, так как для славян хвойные ветви долгое время были погребальным атрибутом. Однако со временем ее приняли. Кроме того царь первым в России начал отмечать наступление нового календарного цикла оружейными залпами и фейерверками. 1 января 1700 года он лично запустил ракету на праздновании в Москве. Пиротехническое «шоу» сопровождалось массовыми гуляниями.

Однако после петровского правления Новый год перестали отмечать с таким размахом. Масштабные торжества могли себе позволить только дворяне и члены императорского двора. Так, при Екатерине I появилась традиция новогодних балов-маскарадов.

Екатерина II привнесла в празднование знакомые современным россиянам обмен подарками и новогодний стол. А в XIX веке Новый год обогатился шампанским, открытками и елками со стеклянными игрушками.

После революции 1917 года Новый год и Рождество отмечать перестали, так как они считались контрреволюционными. Вместо этого предлагалось отмечать день Красной вьюги, однако торжество не прижилось. В итоге в 1936 году Новый год вернулся в календарь советских праздников. Со временем он обрел любимые многими россиянами черты: на столах появились мандарины и салат оливье, елки украсили электрические гирлянды. А в 1970 году генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев произнес первое телевизионное новогоднее обращение к гражданам страны.

Канун Нового года – 2024 в России

Подготовка к Новому году в России начинается еще в начале декабря. Торговые центры и маркетплейсы предлагают праздничные скидки, в городах устанавливают небольшие киоски с игрушками и гирляндами на елку, ближе к торжеству открываются елочные базары. На полках супермаркетов появляется новогодний ассортимент: мандарины, сладкие подарки для детей, шампанское в красивой упаковке, рыба, красная икра и другие деликатесы.

До 31 декабря люди стремятся выбрать подарки для друзей и близких, нарядить елку, раздать долги и завершить начатые дела. Некоторые подводят итоги года, отмечая для себя, чего они успели достичь, и ставят цели на будущее.

Отмечать канун Нового года принято в кругу семьи и друзей. Для этого перед праздником обычно проводят генеральную уборку и готовят различные угощения. Традиционно на стол ставят салат оливье, селедку под шубой, холодец, а также горячие блюда и легкие закуски с рыбой или мясом. Тем не менее многие хозяйки добавляют к этому набору что-то свое.

Для тех, кто не хочет отмечать дома, проводятся различные новогодние мероприятия под открытым небом: ярмарки, концерты, салюты. Новогодние программы готовят рестораны, ночные клубы, концертные залы и арт-площадки. А чтобы все могли добраться до места празднования и безопасно разъехаться по домам, в крупных городах продлевают работу общественного транспорта.

За несколько минут до Нового года россияне собираются у телевизоров и слушают поздравительную речь президента, которая завершается боем курантов. Пока часы бьют 12 раз, принято зажигать бенгальские огни и загадывать желания. Иногда люди пишут их на бумажках, поджигают и бросают в бокал с шампанским, которое нужно выпить до последнего удара кремлевских часов.

После этого гости обмениваются подарками и продолжают празднование. Одни выходят на улицу, чтобы запустить фейерверк, другие остаются за столом, танцуют и поздравляют друг друга.

Православные верующие нередко встречают Новый год в храмах, на праздничных молебнах и литургиях. Таким образом люди стремятся разделить радость праздника с Богом и другими прихожанами.

Канун Нового года – 2024 в других странах

Во многих католических странах 31 декабря отмечают День святого Сильвестра. Этот праздник посвящен папе римскому Сильвестру I. По легенде, примерно в 314 году нашей эры он сумел поймать ужасного ветхозаветного змея Левиафана. Монстр должен был освободиться к 1000 году нашей эры, однако папа смог предотвратить эту катастрофу.

Святой скончался в канун Нового года в 336 году. В память о нем католики устраивают 31 декабря красочные представления и шумные застолья. Некоторые люди наряжаются в маскарадные костюмы и называют себя Сильвестрами-Клаусами по аналогии с Санта-Клаусом. Во многих странах Новый год так и называют по имени папы — Сильвестром.

В каждом государстве есть необычные традиции, связанные с кануном Нового года. Так, в Аргентине в последний рабочий день люди выбрасывают из окон домов и офисов старые календари, чеки, бланки, отчеты и другие ненужные бумажки. В результате улицы становятся белоснежными, хотя и не от снега.

Жители Греции по дороге на новогодний ужин подбирают большие камни и приносят их на порог хозяина, который их пригласил. Считается, что чем больше камень, тем больше богатства желает гость. Некоторые поступают наоборот — берут самый маленький камушек и желают, чтобы невзгоды в новом году были не тяжелее этого камушка.

В Испании под бой курантов не жгут записки с желаниями, а едят виноград. На каждый удар часов нужно съесть одну ягодку. Испанцы верят, что если успеть съесть 12 штук, пока бьет колокол, грядущий год будет удачным.

В Дании существовала традиция разбивать тарелки о двери друзей — чем больше осколков останется на полу, тем больше удачи будет сопутствовать человеку в Новом году. Теперь же, чтобы не портить чужое имущество, датчане бьют посуду в отдельном месте и складывают осколки на крыльцо.

В Японии на Новый год звучат не 12 ударов курантов, а 108 ударов колокола. Эта традиция связана с древним ритуалом очищения. Человек должен был, придя в храм, позвонить в колокол, чтобы избавиться от шести пороков: злости, глупости, жадности, зависти, легкомыслия и нерешительности. А так как каждый из них представал в 18 обличьях, получалось всего 108 ударов.

Ранее «Известия» рассказали, как встретить Новый год в Москве.