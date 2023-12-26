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Залужный опроверг заявление Зеленского о числе мобилизуемых

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во вторник, 26 декабря, опроверг в эфире телеканала «Рада» слова президента страны Владимира Зеленского о числе мобилизуемых граждан.

19 декабря Зеленский во время пресс-конференции заявил, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, главком объяснил, что командование ВСУ не делало какого-либо запроса на мобилизацию с указанием конкретного числа граждан.

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В этот же день украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

Мобилизация на Украине проходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

До этого, 18 декабря, The Economist сообщал о недостатке бойцов в рядах Вооруженных сил Украины. Украинцы не стремятся идти на службу, и военкоматы проводят рейды в торговых центрах и спортзалах, рассказали журналисты.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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