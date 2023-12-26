Глава СПЧ выступил против запрета абортов в частных клиниках

Нужно заниматься конкретными случаями нарушений в государственных и частных клиниках, а не запрещать проведение абортов. Об этом 26 декабря заявил глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.

Предлагаемый запрет абортов в частных медучреждениях нарушал бы их права, полагает он.

«К ним предъявляют претензии, что там не выдерживают неделю тишины. Откуда мы знаем, что в государственных клиниках выдерживают. Есть медикаментозный аборт, когда дают пилюли, которые вызывают отторжение плода, а почему мы не думаем, что то же самое происходит в государственных клиниках?» — сказал Фадеев журналистам.

По его мнению, нужно заниматься конкретными нарушениями в частных и государственных клиниках.



«Я не понимаю, что такое склонение к аборту. И не верю, что даже полный запрет абортов приведет к повышению рождаемости — не приведет. Надо разобраться в причинах падения рождаемости, а не принимать хаотичные случайные меры. Это только ухудшает социальную атмосферу», — подчеркнул Фадеев.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года» о заинтересованности государства в том, чтобы демографическая проблема в стране решалась, и женщины делали выбор в сторону сохранения жизни ребенка. По словам российского лидера, решение проблемы абортов лежит в нескольких областях. Он подчеркнул, что права и свободы женщины в России должны соблюдаться.

С ним согласился заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, который отметил, что запрет абортов может повлечь увеличение числа подпольных процедур.

До этого, 4 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запрет и криминализацию сферы абортов. Нельзя допустить, чтобы операции по искусственному прерыванию беременности ушли в подполье, подчеркнула она, призвав снизить градус риторики по данному вопросу.